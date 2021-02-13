Жена известного телеведущего Владимира Остапчука похвасталась красивой фигурой и роскошью на Мальдивах
Как сообщает Politeka.net, ведущий шоу "Маска" Владимир Остапчук, как и многие звезды шоубизнеса, провел свой отпуск в теплых местах. Для своего отдыха с женой он выбрал Мальдивы.
Его жена Кристина Горняк показала в своем "сториз" в Instagram несколько снимков с отдыха.
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Эффектная внешность и стройная фигура легко позволили Кристине Горняк увеличеть число свои подписчиков и получать каждый день множество комплиментов от восторженной публики.
Девушка примерила разные купальники, которые взяла с собой на Мальдивы. Сверху она накинула короткую рубашку. Девушка позирует на фоне океана, джунглей и отеля, принимая соблазнительные и смелые позы.
Стоит ли говорить, что ее загорелое тело просто взорвало сеть? Точеная талия, железный пресс и соблазнительные изгибы бедер не могли никого оставить равнодушными.
Стоит посмотреть на очаровательные кадры и начинаешь завидовать Владимиру, ведь как же ему повезло с такой красавицей женой.
К сожалению Кристина Горняк лишила пользователей сети возможности оставлять свои комментарии под соответствующими кадрами. Ведь они были опубликованы в ее Instagram-Stories.
Напомним, Остапчук в парике и полупрозрачном корсете поразил снимком с подросшими детьми.
Как сообщала Politeka, обгоревшего Остапчука настигла новая беда на отдыхе, ведущий в отчаянии.
Также Politeka писала, что Остапчук с женой после текилы предались разврату на пляже, кадры уже в Сети.