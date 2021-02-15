Известный украинский телеведущий Владимир Остапчук показал образ для шоу "Маска"

На кадрах Владимир позировал в прозрачном платье и белом парике с косой. Остапчук стоял возле мужчины в маске с микрофоном, который презентовал для "королевы Эльзы" золотистую розу. После этого Владимир чмокнул в щечку за презент. Кадры получились провокационными и очень забавными. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты посмотрели ролик более 5 тысяч раз и написали комментарии:

"Лучшая версия Эльзы", "Поиздевались над бедным ведущим... Такое шикарное платье", "Остапчук, красотка наша", "Я одна ржу, когда вижу Остапчука в образе Эльзы", "А ему идет такой образ, красотка", "Мне голос маски на Кензова похож", "Остапчук, настроение 200%, "Эльза прекрасная и косичка очень идет", "Что тут можно сказать? Прекрасная Эльза!", "Тьфу, блин.. мужчина в женской одежде вызывает отвращение невероятное".

Мы писали, что Телеведущий Владимир Остапчук опубликовал романтические кадры с отдыха.

Как известно, сейчас он со своей женой Кристиной Горняк отдыхает на Мальдивах и активно делится с фолловерами интересными фото и видео. В честь праздника Святого Валентина шоумен решил поздравить своих поклонников с праздником.

Напомним, покрасневший Остапчук попал в неприятности на Мальдивах, жена не сдержалась

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