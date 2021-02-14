Телеведучий Володимир Остапчук разом з дружиною Христиною Горняк відпочиває на Мальдівах

Пара ділиться з користувачами мережі своїми яскравими емоціями, передає Politeka.net. Перебуваючи на відпочинку, закохані вражають новими знімками.

Цього разу Христина опублікувала фото за ніжностями з коханим. Горняк позувала в рожевому купальнику, її тіло блищало від крапель води. Великі окуляри прикрили очі дівчини. Вона широко посміхалася, коли її чоловік підійшов ззаду і поцілував її в щоку.

"Дякую за твою любов!",- написала дружина телеведучого.

За годину пост зібрав понад 3000 лайків і багато коментарів.

"❤️❤️❤️Дякую Тобі за Нас 🔥Люблю 😘", - написав чоловік.

"Кайфні🤎 💗", "Христина,який фільтр ви використовуєте для обробки фото? Вони всі бездоганні❤️", " мені здається ви один одного знайшли !!! Нехай ваша любов не згасне ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️", "красиві 👍", " такі щасливі ❤️", " вічно можна дивитися на вогонь, воду і закоханих Остапчуків💞 😻", "які гарні! Щастя вам ❤️❤️❤️ 😍 !!!!",- прокоментували інші користувачі мережі.

Зазначимо, Остапчук і Горняк познайомилися 19 серпня у 2019 році на весіллі, де Володимир працював ведучим, а та виступала.

Наступна зустріч майбутньої пари відбулася під час зйомок шоу "Танці з зірками". Після довгого спілкування, дружні відносини переросли в щось інше.

Закохані відзначили день народження Христини в Стамбулі в жовтні, а в травні наступного року з'їхалися.

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