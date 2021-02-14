Телеведущий Владимир Остапчук опубликовали романтические кадры с отдыха
Как передает Politeka.net, новым снимком шоумен поделился на своей страничке в Instagram.
Как известно, сейчас он со своей женой Кристиной Горняк отдыхает на Мальдивах и активно делится с фолловерами интересными фото и видео.
В честь праздника Святого Валентина шоумен решил поздравить своих поклонников с праздником.
"Любовь - это действие. Happy Valentine’s Day", - говорится в подписи к фото, на котором Владимир вместе з женой Кристиной дурачатся на пляже.
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Более того, шоумен опубликовал и видео, на котором его возлюбленная нежно целует его в губы.
Поклонники ответили Остапчуку взаимностью и также поздравили пару с днем влюбленных.
"С днём влюблённых моя любимая инстасемья! Взаимопонимания Вам!", "Почему на фото пресса больше, чем на видео. Классная фотка", " - писали в комментариях под постом.
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