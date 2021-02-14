Телеведущий Владимир Остапчук опубликовали романтические кадры с отдыха

Как передает Politeka.net, новым снимком шоумен поделился на своей страничке в Instagram.

Как известно, сейчас он со своей женой Кристиной Горняк отдыхает на Мальдивах и активно делится с фолловерами интересными фото и видео.

В честь праздника Святого Валентина шоумен решил поздравить своих поклонников с праздником.

"Любовь - это действие. Happy Valentine’s Day", - говорится в подписи к фото, на котором Владимир вместе з женой Кристиной дурачатся на пляже.

Более того, шоумен опубликовал и видео, на котором его возлюбленная нежно целует его в губы.

Поклонники ответили Остапчуку взаимностью и также поздравили пару с днем влюбленных.

"С днём влюблённых моя любимая инстасемья! Взаимопонимания Вам!", "Почему на фото пресса больше, чем на видео. Классная фотка", " - писали в комментариях под постом.

Напомним, Остапчук в парике и полупрозрачном корсете поразил снимком с подросшими детьми: "когда ты и папа, и...".

Как сообщала Politeka, обгоревшего Остапчука настигла новая беда на отдыхе, ведущий в отчаянии: "У нас шок...".

Также Politeka писала, что Остапчук с женой после текилы предались разврату на пляже, кадры уже в сети: "Атмосфера пошлости и...".