Телеведущий Владимир Остапчук вместе с женой Кристиной Горняк отдыхает на Мальдивах

Пара делится с пользователями сети своими яркими эмоциями, передает Politeka.net. Находясь на отдыхе, влюбленные поражают новыми снимками.

В этот раз Кристина опубликовала фото за нежностями с любимым. Горняк позировала в розовом купальнике, ее тело блестело от капель воды. Крупные очки прикрыли глаза девушки. Она широко улыбалась, когда ее супруг подошел сзади и поцеловал ее в щеку.

"Благодарю за Твою любовь! ", - написала жена телеведущего.

За час пост собрал более 3000 лайков и много комментариев.

"❤️❤️❤️ Благодарю Тебя за Нас 🔥Люблю 😘", - написал супруг.

"Кайфные🤎💗", "Кристина,какой фильтр вы используете для обработки фото? Они все безупречны❤️", "Мне кажется вы друг друга нашли !!! Пусть ваша любовь не угаснет ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️", "Красивые 👍", "Такие счастливые ❤️", "Вечно можно смотреть на огонь, воду и влюбленных Остапчуков 💞😻", "Какие красивые! Счастья вам ❤️❤️❤️ 😍 !!!!", - прокомментировали остальные пользователи сети.

Отметим, Остапчук и Горняк познакомились 19 августа в 2019 году на свадьбе, где Владимир работал ведущим, а та выступала.

Следующая встреча будущей пары состоялось во время съемок шоу "Танці з зірками". После долгого общения, дружеские отношения переросли в нечто другое.

Влюбленные отметили день рождения Кристины в Стамбуле в октябре, а в мае следующего года съехались.

Напомним, Остапчук в парике и полупрозрачном корсете поразил снимком с подросшими детьми: "когда ты и папа, и...".

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