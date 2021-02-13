Пара активно ділиться відео і фото з відпочинку

Відомий український шоумен і ведучий шоу «Маска» Володимир Остапчук показав, як відпочиває з дружиною на пляжі

Про це повідомляє Politeka з посиланням на сторінку Остапчука у соцмережі.

Так, на сторінці Остапчука з'явилось відео, як дружина Христина "заграє" до чоловіка.

"Уті-путі, уті-путі", - говорить жінка, гладячи чоловікові щоки.

Він ніяк на це не реагує і навіть показово робить незадоволене обличчя.

"Що, не подобається?" - жартома ображається жінка.

При цьому можна помітити, що в Остапчука вже "підгоріло" обличчя від перебування на сонці.

"Коли дружина заграє, а тобі не подобається", - написав він.

Ще одну сторіс він підписав "Коли випадково вибрав режим well done", очевидно, натякаючи на своє почервоніле тіло і порівнюючи його з максимальним рівнем готовності м'яса.

Також Остапчук розповів про цікаву істоту, яку вони з дружиною "зустріли" на Мальдівах.

"Напали на якусь тварину... Воно схоже на таку довгу какашку... І ось вже підписники написали, що це морський огірок", - поділився шоумен.

Як відомо, зараз пара відпочиває на Мальдівах і активно ділиться з фоловерами цікавими фото і відео.

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