Телеведущий Владимир Остапчук вместе с женой Кристиной Горняк отдыхают на Мальдивах

Пара каждый день публикует кадры того, как отдыхает, передает Politeka.net. В этот раз Кристина решила показать себя в купальнике.

Красотка позировала на шезлонге на пляже. Она надела соблазнительный лифчик на одной бретельке. Казалось, от одного неловкого движения формы могли оголиться. Кроме того, сквозь мокрую ткань проглядывалось самое интимное.

Также Кристина надела трусики на высокой посадке, которые подчеркнули тонкую талию.

Жена телеведущего сверкнула плоским животиком, а также стройными ножками.

Завершили летний образ крупные очки и часы.

Горняк смотрела в сторону, держа в руках бокал с холодным напитком.

"Случайные фото. Неслучайные мысли.

🤍", - загадочно написала жена Остапчука.

Всего за несколько секунд пост собрал более 100 лайков и немного комментариев.

"Очень красивая🔥🔥", "Шикарная 😍", "❤️🙌🔥", - написали пользователи сети.

Напомним, Владимир Остапчук и Кристина Горняк познакомились 19 августа в 2019 году на свадьбе, где первый работал ведущим, а та выступала.

Следующая встреча будущей пары состоялось во время съемок шоу "Танці з зірками". После долгого общения, дружеские отношения переросли в нечто другое.

Телеведущий подал на развод с женой, Еленой Войченко, в конце октября 2019 года.

Влюбленные отметили день рождения Кристины в Стамбуле в октябре, а в мае следующего года съехались.

Напомним, что подвыпившая жена Остапчука в бикини хвастнула роскошью на Мальдивах: "Не парюсь, что в Украине...".

Ранее на портале Politeka мы писали, что неприятность произошла с женой Остапчука на Мальдивах, что произошло: «О май гад!».

Также на сайте Рoliteka мы рассказывали, что Остапчук показал, как получает кайф на Мальдивах без жены: "Ну просто огонь".