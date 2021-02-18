Кристина Горняк, новая супруга телеведущего Владимира Остапчука, удивила сочным кадром и эмоциональным признанием Как передает Politeka.net, 33-летняя красотка опубликовала свежее фото у себя в микроблоге в Инстаграм, на котором показала, по ее мнению, самую аппетитную часть тела. Так, девушка продемонстрировала крупным планом упругие ягодицы в мокром купальнике, повернувшись к камере спиной.

В подписи Кристина решила дать отпор "хейтерам" и советчикам, которые постоянно находят в ее фигуре изъяны и считают своим долгом указать ей на это. В частности, ее "выбешивают" комментарии о ее худобе. В подписи Кристина решила дать отпор "хейтерам" и советчикам, которые постоянно находят в ее фигуре изъяны и считают своим долгом указать ей на это. В частности, ее "выбешивают" комментарии о ее худобе.

По словам Горняк, этот "комплекс" она пережила еще в 14-летнем возрасте и сейчас кайфует "от того, что может есть все, что хочет".

"Я вам скажу больше: я обожаю свои ножки точеные и острые коленки, которые вытачивают в памяти у мужчин след, уж поверьте мне, я точно знаю", - высказалась девушка.

Разъяренная жена Остапчука вылила все, что накипело:

"Так что я выбираю быть стройной, нежели упитанной, угодившей вашим «комплексам». Никого не призываю быть такой же, но и «стандарты» навешивать не стоит!👌 И как видите, мужу меня схватить есть за что!😂".

Пользователи кинулись обсуждать увиденное. Большинство поддержали Кристину:

"Женская зависть не имеет границ )))"

"😂 не обращайте внимания, то все зависть, потому что их стиль дальше леопардовых лосин не перескочет😁 а Вы не худая, а миниатюрная 👏🔥"

"З-зависть и никак иначе🤷‍♀️ А Вы - крутая🔥😍"

"Классная форма!! Лучше быть худой и многое себе позволять чем жирной в тигровых лосинках!!!"

"Как такую фигуру можно ещё и критиковать? 🤪 не понимаю 🤦🏼‍♀️ стройность и аккуратные красивые формы — не идеалити ли?🙌🏼"

Напомним, что Остапчук с косой "слился" в страстном поцелуе с участником шоу "Маска": "Тьфу блин, мужчина в женской...".

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