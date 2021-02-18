Кристина Горняк, новая супруга телеведущего Владимира Остапчука, удивила сочным кадром и эмоциональным признанием
В подписи Кристина решила дать отпор "хейтерам" и советчикам, которые постоянно находят в ее фигуре изъяны и считают своим долгом указать ей на это. В частности, ее "выбешивают" комментарии о ее худобе.
Разъяренная жена Остапчука вылила все, что накипело:
"Так что я выбираю быть стройной, нежели упитанной, угодившей вашим «комплексам». Никого не призываю быть такой же, но и «стандарты» навешивать не стоит!👌 И как видите, мужу меня схватить есть за что!😂".
Пользователи кинулись обсуждать увиденное. Большинство поддержали Кристину:
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"Женская зависть не имеет границ )))"
"😂 не обращайте внимания, то все зависть, потому что их стиль дальше леопардовых лосин не перескочет😁 а Вы не худая, а миниатюрная 👏🔥"
"З-зависть и никак иначе🤷♀️ А Вы - крутая🔥😍"
"Классная форма!! Лучше быть худой и многое себе позволять чем жирной в тигровых лосинках!!!"
"Как такую фигуру можно ещё и критиковать? 🤪 не понимаю 🤦🏼♀️ стройность и аккуратные красивые формы — не идеалити ли?🙌🏼"
Напомним, что Остапчук с косой "слился" в страстном поцелуе с участником шоу "Маска": "Тьфу блин, мужчина в женской...".
Также Politeka писала, что раздетый Остапчук показал, как получает райское наслаждение на Мальдивах: «Экстаз».