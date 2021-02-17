Украинский телеведущий Владимир Остапчук показал, что с ним и его женой произошло на Мальдивах

Как пишет Politeka.net, у себя в Инстаграм ведущий шоу «Маска» опубликовал весьма провокационное фото. На нем его жена Кристина стояла выпятив свой живот. Девушка была одета в белый купальник, который подчеркнул весьма внушительный животик, похожий на живот беременной женщины.

Остапчук встал на колени и поцеловал живот любимой. Кроме этого, телеведущий оставил провокационное сообщение под фото, которое сразу же спровоцировало бурю эмоций в комментариях.

«Главная новость с Мальдив. Спасибо all inclusive за то, что набрали по 3 кг каждый», - подписал фото Остапчук.

В комментариях парочке оставили поздравления, а также массу шуток.

«Этот пост все дочитают до конца!», «Это мы накаркали)», «класс, хороших людей должно быть много», «Мастер сенсаций ))) приходи к нам работать», «Это там что все на Мальдивах беременеют?», «Вот же ж генератор инфоповодов», «поздравляю со счастливыми килограммчиками!», - пишут пользователи сети.

Отметим, что семейство Остапчуков около двух недель отдыхало на Мальдивах. Там парочка наслаждалась обществом друг друга и делилась с поклонниками хорошим настроением.

Напомним, что Остапчук с косой "слился" в страстном поцелуе с участником шоу "Маска": "Тьфу блин, мужчина в женской...".

Как сообщала Politeka, ведущий шоу "Маска" Остапчук устроил выволочку молодой жене: "Где ходила всю ночь?".

Также Politeka писала, что раздетый Остапчук показал, как получает райское наслаждение на Мальдивах: «Экстаз».