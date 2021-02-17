Володимир Остапчук вирішив почати день з "розборок" - його новій дружині Христині Горняк не позаздриш

Як передає Politeka.net, 36-річний шоумен опублікував нові кадри в "сторіз" в Instagram, на яких показав кумедну "сварку" з дружиною.

Як відомо, парочка провела незабутню відпустку на Мальдівах і буквально день тому вилетіли додому. Володимир, судячи з усього, ще думками на курорті, тому продовжує ділитися кадрами з відпочинку.

Поживши деякий час в будиночку на воді, вони з Христиною перебралися на сушу - вілла потопала в екзотичній зелені, а до океану було рукою подати.

На кадрах, Остапчук постав у будинку, тоді як його дружина стояла зовні за закритими скляними дверима. Дівчина в бежевій туніці й білих бермудах склала долоні таким чином, щоб було легше вдивлятися, що ж там відбувається всередині. Володимир з камерою підійшов впритул до неї та грізно запитав: "Де ходила всю ніч? Туди і повертайся!".

Христина, яка "провинилася", з благальним поглядом постукала долонями по склу й почала корчити забавні пики.

"Що? Хочеться вже додому, так?", - уточнив у неї "безсердечний" чоловік.

Чим закінчилася історія невідомо, Володимир так і не показав, чи пустив він кохану на поріг дому.

"У нашій родині без гумору ніяк. Сьогодні буде офігенний день", - підписав, у підсумку, телеведучий.

Раніше ми розповідали, як Остапчук з дружиною після текіли віддалися розпусті прямо на пляжі. Пара злилася в пристрасному танці. В один момент Володимир хвацько підхопив Христину на руки. На останніх секундах ролика творилася вже якась "вакханалія": Остапчук впав на коліна, трясучи плечима, тоді як його обраниця на задньому тлі намагалася робити тверк.

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