Український телеведучий Володимир Остапчук показав, як насолоджується відпочинком на Мальдівах

Як передає Politeka.net, у себе в Instagram чоловік опублікував фото з відпочинку. Роздягнений телеведучий лежав на шезлонгу, сховавши обличчя під капелюхом. Він тримав у руках телефон. Поруч з шезлонгом стояв недопитий коктейль. Але найпрекраснішим у знімку був вигляд, який розвернувся за спиною телеведучого. Блакитний океан, чисте небо і білий пісочок – справжня райська насолода.

"S. O. L. O.", - підписав фото телеведучий.

У коментарях йому залишили масу приємних відгуків.

"Зараз би туди, а не нашу зиму спостерігати", "екстаз", "Вова, треба трошки поправитися! Плечі будуть красиво виглядати", "Красивенне фото", - пишуть користувачі Мережі.

Як відомо, Володимир Остапчук разом зі своєю дружиною Христиною вже другий тиждень відпочивають на Мальдівах. Парочка активно ділиться фотографіями і відео, розповідаючи про переваги і недоліки відпочинку на райських островах. Варто відзначити, що зоряне сімейство прекрасно проводить час. Схоже, їм не нудно один з одним.

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Нагадаємо, що почервонілий Остапчук потрапив у неприємності на Мальдівах, дружина не стрималася: "що, не подобається?".

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