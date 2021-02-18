Жена украинского ведущего Владимира Остапчука Кристина Горняк поделилась кокетливым фото в халатике с отдыха на Мальдивах

В своем Инстаграм красотка поделилась новым постом, в котором рассказала, что ей особенно понравилось во время во время их с мужем отпуска. Об этом пишет Politeka.net.

Так, Горняк призналась, что на отдыхе ее телефон не звонил целых 9 дней.

«Сначала я думала, что это кошмар. Как это никто ко мне не дозвонится?!! А потом я поняла, что это ведь кайф. Кайф когда телефон молчит. Кайф когда тебе никто не звонит. Любимый рядом, солнце, океан, что ещё нужно для счастья??? Да, однозначно, это был кайф, но его главное вовремя закончить», - написала Кристина.

Она также поделилась своим снимком с отдыха на жарком курорте. На фото Горняк позирует на фоне моря в одном белом халатике и с полотенцем на голове. Красотка кокетливо приспустила наряд с плеча, улыбаясь на камеру.

Ее подписчики тут же принялись обсуждать новый пост.

«Замечаю, что с приходом в нашу жизнь сетей, даже с самыми близкими начинаешь при встрече обсуждать то, что видел там», «Я вас обожаю», «Шампанское или винишко и книгу», «Берите на необитаемый остров с собой Владимира и шампанское- и будет огонь», «Вовы достаточно))) даже книгу можно не брать. Думаю, еще много чего не переговорено!», - пишут люди.

Напомним, что Остапчук с косой "слился" в страстном поцелуе с участником шоу "Маска": "Тьфу блин, мужчина в женской...".

Также Politeka писала, что раздетый Остапчук показал, как получает райское наслаждение на Мальдивах: «Экстаз».