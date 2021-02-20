Известный шоумен Владимир Остапчук, телеведущий шоу «Маска» показал пикантные шалости своей второй половинки

Владимир Остапчук обожает "жить" в Instagram, буквально все события своей жизни шоумен готов показывать широкой публике, в том числе утренние моционы, пишет Politeka.net.

На видео Остапчук заснял свою молодую жену, Кристину Горняк, которая в ванной приводила себя в порядок.

"У нас новая рубрика. Кристина Тернер", - подписал видео Остапчук, приближая камеру к ванной комнате, где находилась его супруга. Девушка пела песню Пети Черного "Игрушка".

Сперва Кристина пела, глядя на себя в зеркало, а после взяла тюбик зубной пасты повернулась к Владимиру и продолжала "Проснуться любимым тобой…"

Во время своего выступления Кристина подтанцовывала, плавно двигаясь и раскачиваясь в разные стороны. А глаза девушка закрыла. Девушка была одета в спальный комплект белоснежного цвета, оттеняющего загар Кристины, состоящий из маечки на тонких бретельках и коротеньких шортиков с ажурными вставками.

Владимир обожает такие перфомансы, и видимо его жена Кристина также не против покрасоваться идеальной фигуркой перед поклонниками.

Ранее Горняк признавалась, что на отдыхе ее телефон не звонил целых 9 дней. Девушку сначала этот факт шокировал, но после она почувствовала, насколько это прекрасно, ведь ее любимый рядом, а вокруг прекрасная природа, солнце и океан.

Кристина также показала фото с отдыха на жарком курорте. На снимке Горняк позирует на фоне моря в одном белом халатике и с полотенцем на голове. Красотка кокетливо приспустила наряд с плеча, улыбаясь на камеру.

Напомним, что Остапчук раскрыл свою настоящую профессию и что у него сейчас с экс-женой: "Целый год...".

Также на сайте Politeka мы писали, что бесстыжая жена Остапчука в одном халатике подразнила жаркими видами с Мальдив: "Это был кайф".

Ранее портал Politeka информировал, что беда настигла Остапчука в Киеве после Мальдив, появились кадры с места: что произошло.