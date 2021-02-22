Жена известного украинского телеведущего Владимира Остапчука Кристина Горняк показала себя на отдыхе
На фото Кристина показала себя в легкой накидке и шляпке. Красотка развернулась спиной, позволяя ветру поднять наряд и засветить не только роскошные ножки, но и ягодицы. У девушки волосы остались распущенными, а в руках Горняк держала листик. Как можно заметить, Кристина гуляла по побережью совсем босиком. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.
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То что было, уже не вернуть, а то что будет, ещё не знать! Стоит быть тут в моменте и идти вперёд!", - написала Кристина под фото.
Фанаты поставили более 3 тысяч лайков и написали комментарии:
"Обалденно красиво", "Женщина-картинка", "Прекрасно", "Какой огонек", "В будущее смотреть и мечтать- это да. А прошлое уже прошло, там все понятно и уже неинтересно. Интересно здесь- сейчас и завтра".
Мы писали, что жена украинского телеведущего Владимира Остапчука Кристина Горняк рассказала об изменах.
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