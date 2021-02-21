Жена украинского телеведущего Владимира Остапчука Кристина Горняк показала, как провела время с мужем
На фото Кристина показала совместный обед с Владимиром. Парочка сидела в одном из заведений, устроив небольшую трапезу. Горняк показала, что было на столе, а также Остапчука. Телеведущий был в жилетке и рубашке, а в руках держал бокал с неизвестным напитком. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.
"Встретились на обед перед расставанием на сутки", - написала Кристина под фото.
На втором кадре звезда уже сидела в автомобиле. Звезда снимала себя на телефон и рассказывала о будущих планах на день.
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"После вкусного обеда хочется поспать, но впереди у меня 40 минут дороги. Еду к мамочке", - написала красотка под кадрами.
"Друзья, ну что, я вкусно поела. Очень хочу спать, не знаю. Сейчас еду к маме за город, возможно успею заехать к ней на работу", - сказала Кристина в ролике.
Мы писали, что известный шоумен Владимир Остапчук, телеведущий шоу "Маска" показал пикантные шалости своей второй половинки.
На видео Остапчук заснял свою молодую жену, Кристину Горняк, которая в ванной приводила себя в порядок.
"У нас новая рубрика. Кристина Тернер", - подписал видео Остапчук, приближая камеру к ванной комнате, где находилась его супруга. Девушка пела песню Пети Черного "Игрушка".
Напомним, бесстыжая жена Остапчука в одном халатике подразнила жаркими видами с Мальдив
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