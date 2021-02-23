Певица Оля Полякова поражает зрителей своим остроумием и жесткими шутками в адрес украинских звезд

Как сообщает Politeka.net, популярная украинская певица Оля Полякова, которая стала звездным детективом в шоу "Маска", не перестает удивлять публику своими выходками. Артистка уже угодила в скандал из-за своих высказываний и шуток в адрес Тины Кароль, Алины Гросу и Камалии, а теперь ее внимание переключилось на известного телеведущего Владимира Остапчук. В своих Instagram-сторис Ольга опубликовала несколько коротких видео, на которых показала, как Вова пляшет под ее хит "Лед тронулся".

И все бы ничего, но Полякова и тут решила сострить и придумала забавную подпись к танцам Остапчука. На кадрах видно, что телеведущий зажигательно танцует и в процессе снимает и надевает на голову серебристый цилиндр с розовыми полосками. "Пробы на должность нового коня Оли Поляковой", - подписала сторис певица, очевидно ссылаясь на свой клип, в котором парни из ее шоу-балета танцевали в масках с конной головой.

К слову, когда Владимир Остапчук понял, что его снимают на видео, то начал плясать еще активнее, изгибаясь и вертя бедрами. Видно, что ему было весело. А что касается неоднозначного комментария Поляковой к его танцам, то реакции от Вовы пока не последовало. Скорее всего, он хорошо воспринял эту шутку, так как сам пробует себя в юмористическом жанре и делает пародии на украинских селебрити.

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