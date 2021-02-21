Известная украинская певица Алина Гросу поделилась неожиданным «кавером» на свою песню в исполнении Оли Поляковой

Новый пост исполнительница опубликовала на своей странице в Инстаграм, сообщает Politeka.net.

Полякова успела прославиться своими бурными реакциями на шоу «Маска». Певица то и дело вскакивает со своего места, громко смеется, шутит и выкрикивает различные фразы. Кто-то решил собрать подобные выкрики Поляковой в песню, сделав из нее «кавер» на хит Гросу «Бджилка».

«Я бджилка-бджилка-бджилка, я вовсе не медведь…Это ж ее песня», - напевает на кадрах Полякова.

Затем она начинает громко смеяться.

Гросу отнеслась к этому с юмором и добавила на видео свою реакцию. На кадрах певица сидит перед камерой с озадаченным лицом. Она добавила себе маску в виде медвежьих ушек и носа, а также пчелок, летающих вокруг ее головы.

«Оля Полякова, спасибо за ремейк на мою старую песню, как раз планировали обновить ее», - подписала кадры Гросу.

Поклонники не могли не прокомментировать это видео.

«Какая Полякова крутая», «Оох, и наговорит Оля Полякова в этом шоу), а затем расхлебывать еще после шоу сколько придется», «Пост прикольный, но Полякова клоун!», «Оля несмотря на ее длинные ноги - реальная конина», «Мои две любови Полякова и Гросу», «Оля, просто супер!», «Ляпнула так ляпнула», - пишут люди.

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