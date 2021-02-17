Певица Алина Гросу после развода оказалась в центре обсуждений из-за слухов о новом романе
Российский актер Роман Полянский снялся в клипе вместе с Алиной Гросу, после чего слухи о романе пары начали молниеносно распространяться в сети. Недавно артист также решил впервые раскрыть правду о своих отношениях, рассказывая о личном в комментарии
Как выяснилось, 37 мужчина развелся с женой довольно давно и теперь абсолютно свободен. Тем не менее, раскрывать подробности своей личной жизни Роман не намерен.
«Мне кажется, всем уже давно понятно, какие у нас отношения. Дабы избежать последующих подобных разговоров, сообщений и комментариев, проясню — я развелся достаточно давно», — рассказал Роман в своем интервью.
41-летняя экс-ВИА ГРА Джанабаева сбросила лифчик, показав, чем соблазняет Меладзе: "Вспомнила бабка..."
Трагическая гибель девушки в парке потрясла украинцев, новые подробности и фото: "Бедные родители"
Кароль раскрыла секрет о беременности и Дане Балане: «Какое-то чудо, а не ...»
Украинка с 15-м размером еле удержала "пушечки" в гигантском декольте купальника: "Впечатляет!"
46-летняя тайная жена Олега Винника в пышном платье заткнула за пояс молодых красоток: «Лапочка»
Также он подчеркнул, что о своей работе с Алиной он может говорить свободно, ведь впервые запел именно с ней и это был его особый дебют в качестве певца. А не актера.
«Все благодаря Алине, за что ей отдельное спасибо, она воплотила в жизнь одну из моих мечт. Я давно мечтал начать петь, и она позволила и помогла мне сделать это», — отметил артист.
Примечательно, что до этого на фото было показано, как Алина с Романом вышли на мороз без верхней одежды. Они обнимались и улыбались, будто говоря зрителям, что их согревала в этот момент любовь.
Им давно приписывали роман, однако Гросу и ее избранник предпочитали отмалчиваться на эту тему.
Напомним, игривая Алина Гросу нашла замену бывшему мужу и взволновала шалостями на курорте: "Я балдею".
Также Politeka писала, что разведенная Гросу удивила появлением в объятиях нового "ухажера", фото попали в сеть: "Жду свадьбы".