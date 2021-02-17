Певица Алина Гросу после развода оказалась в центре обсуждений из-за слухов о новом романе

Российский актер Роман Полянский снялся в клипе вместе с Алиной Гросу, после чего слухи о романе пары начали молниеносно распространяться в сети. Недавно артист также решил впервые раскрыть правду о своих отношениях, рассказывая о личном в комментарии «Сегодня.Lifestyle».

Как выяснилось, 37 мужчина развелся с женой довольно давно и теперь абсолютно свободен. Тем не менее, раскрывать подробности своей личной жизни Роман не намерен.

«Мне кажется, всем уже давно понятно, какие у нас отношения. Дабы избежать последующих подобных разговоров, сообщений и комментариев, проясню — я развелся достаточно давно», — рассказал Роман в своем интервью.

Также он подчеркнул, что о своей работе с Алиной он может говорить свободно, ведь впервые запел именно с ней и это был его особый дебют в качестве певца. А не актера.

«Все благодаря Алине, за что ей отдельное спасибо, она воплотила в жизнь одну из моих мечт. Я давно мечтал начать петь, и она позволила и помогла мне сделать это», — отметил артист.

Примечательно, что до этого на фото было показано, как Алина с Романом вышли на мороз без верхней одежды. Они обнимались и улыбались, будто говоря зрителям, что их согревала в этот момент любовь.

Им давно приписывали роман, однако Гросу и ее избранник предпочитали отмалчиваться на эту тему.

Напомним, игривая Алина Гросу нашла замену бывшему мужу и взволновала шалостями на курорте: "Я балдею".

Также Politeka писала, что разведенная Гросу удивила появлением в объятиях нового "ухажера", фото попали в сеть: "Жду свадьбы".