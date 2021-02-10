Украинская певица Алина Гросу после развода, появилась в объятиях другого

Осенью прошлого года стало известно, что артистка развелась с российским бизнесменом Александром Комковым, пишет Politeka.net. Пара не прожила вместе и года.

Несмотря на неурядицы в личной жизни, артистка продолжает строить карьеру, выпуская новые хиты и клипы. В этот раз звезда удивила появлением в объятиях актера Романа Полянского.

Блондинка была в красном пальто, а ее "кавалер" прижался к ней, надев - серое.

Оказалось, кадры были сделаны во время съемки нового клипа на песню "Полотенце". Премьера ожидается 12 февраля этого года, о чем Алина рассказала в посте.

За полчаса публикация собрала почти 8000 лайков и много комментариев.

"Какая вы красивая пара 😍 может вы уже наконец то поженитесь 😉", "почему друг на друга и не смотрите, а так фото прикольное", "Они будут вместе я знаю", "Такая красивая пара 🔥🔥🔥", "Все классные! Красивая, гармоничная пара 😍", "Вы должны быть вместе! Очень красивая пара 🔥❤️❤️❤️", "Красивая пара. Жду свадьбы😍", "❤️😍почему вы не пара?)", "У вас любовь или нет?❤️❤️😍", "😍😍😍😍ну такие прям ми-ми-ми ,слов нет🔥🔥🔥", - написали пользователи сети.

Отметим, в прошлом году Алина Гросу прокомментировала слухи о романе с Романом Полянским.

На тот момент певица рассказала, что поскольку оба проводят много времени за совместно работой, у них возникла очень тесная дружба.

Напомним, разведенная Алина Гросу рассказала о мистике, что с ней происходит: "Какой-то трэш в жизни..."

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