Певица Алина Гросу впечатлила разговорами о любви в образе монашки

25-летняя Алина Гросу сейчас активно занята в новых проектах, но и о старых звезда не забывает. В своем Instagram певица напомнила о грандиозной работе, а также заговорила о любви, пишет Politeka.net.

Певица показала оригинальное видео, в котором сочетались красивые черно-белые кадры страстного танца Алины Гросу с актером и режисером Романом Полянским и урывки из ее видео-трилогии под названием "Дико любила Вову".

На быстро сменяющихся фотографиях мелькала сама Гросу, танцующая с Полянским во фраке, а благодаря фильтру и эффекту калейдоскопа видео напоминало кадры из немого кино. Кроме того, в видео были добавлены кадры со съемочной площадки, где Гросу предстала в образе монашки с разбитым сердцем, рассказывающей об истории своей любви.

Свою публикацию Алина Гросу посвятила своим клипам, которые зародились еще 2 года назад. Певица высказала огромную благодарность всей команде за эту грандиозную работу, которая принесла много наград и завоевала любовь поклонников, просмотревших клип почти 37 миллионов раз, а также самому Роману Полянскому, с которым у певицы часто появляются совместные снимки в соцсетях.

"Сегодня 2 года, как начал зарождаться Вова, 2 года со дня съёмок любимой трилогии "Дико любила Вову", 2 года как я Grosu, как я нашла себя, своих людей, свою команду, своё звучание. 2 года, как я познакомилась с прекрасным и талантливым @roman_polianskiy , который мне казался слишком взрослым и немного гордым в первый съёмочный день",- пишет Алина в комментарии к видео и добавляет, что скоро всех ее поклонников ждет новый сюрприз, подробности которого певица раскрывать не стала.

"Любим и гордимся", "Уже 2 года! Вот это время бежит", "Вы очень красиво выглядите вместе, как будто созданы друг для друга",- написали фанаты Алины Гросу в соцсети.

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