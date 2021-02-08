Певица Алина Гросу впечатлила разговорами о любви в образе монашки
25-летняя Алина Гросу сейчас активно занята в новых проектах, но и о старых звезда не забывает. В своем Instagram певица напомнила о грандиозной работе, а также заговорила о любви, пишет Politeka.net.
Певица показала оригинальное видео, в котором сочетались красивые черно-белые кадры страстного танца Алины Гросу с актером и режисером Романом Полянским и урывки из ее видео-трилогии под названием "Дико любила Вову".
На быстро сменяющихся фотографиях мелькала сама Гросу, танцующая с Полянским во фраке, а благодаря фильтру и эффекту калейдоскопа видео напоминало кадры из немого кино. Кроме того, в видео были добавлены кадры со съемочной площадки, где Гросу предстала в образе монашки с разбитым сердцем, рассказывающей об истории своей любви.
В сети появилось редкое фото Софии Ротару с родными сестрами: "Зинаиду очень жаль..."
Заплаканная Тина Кароль ответила хамовитой Поляковой, напугав мрачным видом: «Скандал начинается…»
Здание школы полыхает в Харькове, кадры ЧП: все началось ночью
Винник по-крупному ошибся на "Голосі країни", кадры облетели сеть: "Мурашки по коже"
Стихия обрушила свой гнев на Украину, но худшее еще впереди: "14 февраля будет самым холодным за 110 лет"
Свою публикацию Алина Гросу посвятила своим клипам, которые зародились еще 2 года назад. Певица высказала огромную благодарность всей команде за эту грандиозную работу, которая принесла много наград и завоевала любовь поклонников, просмотревших клип почти 37 миллионов раз, а также самому Роману Полянскому, с которым у певицы часто появляются совместные снимки в соцсетях.
"Сегодня 2 года, как начал зарождаться Вова, 2 года со дня съёмок любимой трилогии "Дико любила Вову", 2 года как я Grosu, как я нашла себя, своих людей, свою команду, своё звучание. 2 года, как я познакомилась с прекрасным и талантливым @roman_polianskiy , который мне казался слишком взрослым и немного гордым в первый съёмочный день",- пишет Алина в комментарии к видео и добавляет, что скоро всех ее поклонников ждет новый сюрприз, подробности которого певица раскрывать не стала.
"Любим и гордимся", "Уже 2 года! Вот это время бежит", "Вы очень красиво выглядите вместе, как будто созданы друг для друга",- написали фанаты Алины Гросу в соцсети.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Напомним, разведенная Алина Гросу рассказала о мистике, что с ней происходит: "Какой-то трэш в жизни..."
Как сообщала Politeka, разведенная Алина Гросу внезапно сообщила о новой "тайной любви", кадры: "Вообще не мог подумать, что..."
Также Politeka писала, что знойная Кароль в пикантном виде с невероятным декольте показала свою розу: "Начнем со скандала?"