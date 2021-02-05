Певица Алина Гросу произвела фурор свежими фото и неожиданным предложением

Как передает Politeka.net, 25-летняя звезда опубликовала новые кадры в своем микроблоге в Инстаграм, на которых изумила "вкусным" образом.

Так, артистка вернула себе прическу, как в детстве, и предстала с забавными кучеряшками. Однако, на этом сходство с маленькой Алиной заканчивается. Красотка соблазнила аппетитным силуэтом, втиснувшись в узкий белый гольфик и стильные обтягивающие брюки.

Гросу продемонстрировала пышные "округлости" во всей красе - из маленькой принцессы Алина превратилась в роскошную женщину.

В подписи девушка заговорила о возвращении "Бджилки" (и это спустя 20 лет) - своей, наверно, самой известной песни.

"Жужужу🐝🤪 напишу этот комент за вас😂 #выбирайгросу 1️⃣2️⃣3️⃣4️⃣5️⃣6️⃣ ?) какая фотка больше нравится?) Хотели бы полный ремейк бджілки?))))🙈😅", - поинтересовалась у публики певица.

Пользователи с жаром кинулись обсуждать увиденное:

"Последняя) очень похожа на маленькую Алинку))) Возвращение в детство"

"Можно? Ну... Честно?! Ну нет... Кудри нет, прости... Ну я за правду..."

"Все супер! Бджилку нью охотно послушаю"

"Крутые кучеряхи ))"

"На шестой очень похожи на себя в детстве ...прям очень 😍"

"Бджилка уже не та!!! взрослой стала😍"

"У меня ностальгия, ты очень красивая😍"

Отметим, Алина рано начала карьеру в шоу-бизнесе. Уже в три годика девочка приняла участие в конкурсе «Мини-мисс Украина». Именно тогда она добилась своей первой победы, лидировав в номинации «Маленькая барышня-талант».

Напомним, Алина Гросу после болезненного развода призналась, как часто прикладывается к рюмке: "если честно... ".

Как сообщала Politeka, заплаканная Гросу ошарашила потрепанным видом, певица сделала признание: "как красиво я начинала...".

Также Politeka писала, что гламурная Гросу показала, как изменилась за локдаун, кадры превращения: «в общем, я довольна».