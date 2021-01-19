Алина Гросу, которая только недавно вернулась из отпуска, показала, как будут реагировать люди на самые привычные вещи после окончания локдауна
Звезда поделилась забавным видео на своей странице в Инстаграм, сообщает Politeka.net. Так, Гросу решила в шутку показать, как будут вести себя люди после открытия кафе. Певица изображает гламурную блондинку, которая пришла в известное заведение общественного питания и дает интервью.
«Я пришла, у меня просто глаза разбегаются! Здесь такая красота, даже не знаю, что выбрать, куда мне сесть, что мне взять…Ну, в общем, я довольна!», - с забавным выражением на лице произносит Гросу.
Для создания образа гламурной девушки она накрасила губы ярко-красной помадой и дополнила свой образ стильным платком и очками.
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«Чего вам особенно не хватает во время локдауна?», - поинтересовалась звезда.
Ее поклонники тут же отреагировали на видео.
«Алина, денег не хватает», «Ну ты лиса внатуре!», «Ты кому рожицы строишь?», «Тебя не хватает душа моя», «Умничка, класс», «Ты супер! Я имею ввиду, как актриса в этом ролике», «В начале видео подумала что это Леди Гага», - пишут люди.
Напомним, напомаженная Гросу в развратном неглиже показала, чему научилась в отпуске: "Две недели прокачивала...".
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