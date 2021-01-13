Вот это да!

Известная украинская певица Алина Гросу впечатлила поклонников, показав безупречное лицо крупным планом

Как рассказывает Politeka, кадрами знаменитость поделилась у себя на странице в Instagram.

"Со Старым Новым Годом, дорогие друзья💝🎄💝🎄💝 Теперь уж точно наступает 2021 и я очень надеюсь, что он всем нам принесёт только позитивные эмоции, счастье и вдохновение 🙌🏽 ура", - говорится в сообщении.

На опубликованной фотографии явно похудевшая Гросу лежит на кровати, демонстрируя роскошную фигуру вблизи.

"Красотка", "очень красивая. Но глаза таят что-то. Какая-то грусть и боль в сердце", "будь счастлива", "вау, какая красивая малая", "ты просто непревзойденно выглядишь! Счастья тебе, будь счастлива!", - пишут ее поклонники.

До этого мы рассказывали, что певица Алина Гросу раскрыла нечто новенькое в соцсети, взбудоражив яркими фото

Так, Гросу позировала в серебристом платье-тунике с черным поясом, сапожках-ботфортах, держа в руке стильную сумочку в тон наряда.

Волосы Алина собрала назад, дополнив лук большими серьгами-кольцами. Девушка стояла рядом с надувными шариками, неподдельно улыбаясь.

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