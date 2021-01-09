Украинская певица Алина Гросу прекрасно проводит время в компании друзей и возлюбленного

Подборка новых фото появилась в личном микроблоге звезды в соцсети Instagram.

Как известно, известная певица Алина Гросу сейчас отдыхает на горнолыжном курорте на Буковине в компании друзей.

И звезда решила похвастаться, как она с ребятами на экстремальных "плюшках" решили съехать с крутой горки.

Катание на экстремальной горке привело к тому, что Алина Гросу отбила себе "пятую точку".

"Катались в Тарашанах на плюшках с крутой горки, две секунды свободного падения, жизнь перед глазами и отбитая попа. Противоположный пол счастлив до ужаса, а мне было на что приземляться, так что я улыбаюсь", - подписала Алина Гросу совместные снимки со своими друзьями.

"Какие вы классные", "Какая красивая пара с Романом!", "Весело провели время", "Какие же вы хорошие, и очень похожие", "Красиво смотритесь с мужчиной, что рядом, хорошая пара если что", "Попа хоть на своих двоих?", "Счастья вам", - написали преданные поклонники под публикацией певицы.

Ранее мы рассказывали, что Алина Гросу показала, как выглядит ее большая семья.

На опубликованной фотографии можно заметить похудевшую Гросу с бабушкой и другими родственниками, которые собрались на праздник. При этом знаменитость оставила геометку – село Белоусовка в Черкасской области.

Фанаты заметили, что на снимке явно не хватало ее Ирины Билык.

Напомним, что довольная собой Алина Гросу вызвала бурю неожиданным сюрпризом.

Как сообщала Politeka, игривая Алина Гросу нашла замену бывшему мужу и взволновала шалостями на курорте.

Также Politeka писала, что Алина Гросу с младенцем на руках ошарашила признанием.