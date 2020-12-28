Популярная певица украинского происхождения Алина Гросу покорила фанатов словами, держа младенца на руках
Как рассказывает Politeka, кадры были опубликованы на странице красотки в Instagram.
«Как хорошо что у нас такая большая и крепкая семья❤️ приехала обнять мою любимую крестницу Дашеньку😍 и зацеловать ее сладкие щёчки», - говорится в сообщении.
На опубликованных кадрах Гросу позирует, умостившись на полу и держа красотку-крестницу на руках. При этом обе улыбаются, покорив пользователей сети.
Горбунов с Осадчей опозорились на семейном снимке, в сети не сдержались: "А где такая уродливая...?"
Тайная жена Олега Винника вышла из тени мужа и зажгла на сцене: "Рыбка золотая..."
Сумская и Билык зажгли в прямом эфире, напугав украинцев: "Просто капец, лучше бы дома сидела"
Похудевшая Наташа Королева, сбежав от Тарзана, поразила новой внешностью: "Маленькая страна оказалась..."
«Красотки», «тебе очень идет», «Все фото очень красивые, и вам очень идёт с ребенком», «одни из милейших фоток, что я видел», «все фотки бомбезные», - пишут они.
Как сообщалось до этого, певица Алина Гросу заинтриговала шалостями с зеркалом в роскошном образе
Так, красотка с микрофоном в руках позировала на камеру, которая показывала то ее саму, то отражение в зеркале. В какой-то момент после поворота на его месте появился молодой мужчина в костюме с блестящим пиджаком, который отправил воздушный поцелуй. Певица изобразила крайнее изумление на лице.
Напомним, новая беда настигла Алину Гросу после развода, родители забили тревогу: "Пошла к врачу, оказалось...".
Как сообщала Politeka, довольная собой Алина Гросу вызвала бурю неожиданным сюрпризом: "У меня уже шесть..."
Также Politeka писала, что повзрослевшая Алина Гросу покорила элегантным видом в леопарде: «Развод явно на пользу».