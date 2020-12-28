Популярная певица украинского происхождения Алина Гросу покорила фанатов словами, держа младенца на руках

Как рассказывает Politeka, кадры были опубликованы на странице красотки в Instagram.

«Как хорошо что у нас такая большая и крепкая семья❤️ приехала обнять мою любимую крестницу Дашеньку😍 и зацеловать ее сладкие щёчки», - говорится в сообщении.

На опубликованных кадрах Гросу позирует, умостившись на полу и держа красотку-крестницу на руках. При этом обе улыбаются, покорив пользователей сети.

«Красотки», «тебе очень идет», «Все фото очень красивые, и вам очень идёт с ребенком», «одни из милейших фоток, что я видел», «все фотки бомбезные», - пишут они.

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Так, красотка с микрофоном в руках позировала на камеру, которая показывала то ее саму, то отражение в зеркале. В какой-то момент после поворота на его месте появился молодой мужчина в костюме с блестящим пиджаком, который отправил воздушный поцелуй. Певица изобразила крайнее изумление на лице.

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