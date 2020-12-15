Алина Гросу в стильном леопардовом наряде рассказала, как проводит дни в предновогодней суете

Известная украинская певица поделилась новым постом на своей странице в Инстаграм. Об этом пишет Politeka.net.

Так, Гросу рассказала, что уже начала записывать всевозможные новогодние поздравления.

«День в беготне, в записях всех новогодних поздравлялок, чтоб поднять ваше настроение и сделать его более праздничным», - написала певица.

Она также поинтересовалась у своих поклонников, о чем они мечтают накануне Нового года.

На новых фото звезда позирует в элегантном темно-голубом костюме с леопардовым принтом и черной водолазке. Дополняют ее образ высокие черные сапоги. В таком наряде Гросу выглядит очень стильно и женственно.

Поклонники певицы тут же принялись комментировать пост и рассказывать о своих желниях.

«Похожа на нотариуса», «Красотка», «Вы очень красивая», «Развод явно вам пользу. Похорошела, повзрослела», «Алина рад что новогодние хлопоты и настроения Вас поглотили целиком и полностью. В новом году, чтобы Вы и мы были любимы и счастливы», «Алиночка просто маленькая красотка», - пишут люди.

До этого мы писали, что Гросу показала фото, на котором позировала в серебристом платье-тунике с черным поясом, сапожках-ботфортах, держа в руке стильную сумочку в тон наряда.

Волосы Алина собрала назад, дополнив лук большими серьгами-кольцами.

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