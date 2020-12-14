"Иногда такое бывает"

Известная украинская певица Алина Гросу снова оказалась в центре скандала с плагиатом

После недавней истории с Надей Дорофеевой артистка снова столкнулась с тем, что у одной из ее коллег по цеху вышла подозрительно похожая композиция. Так, в плагиате заподозрили певицу Ирину Федишин.

Дело в том, что ее песня «Як я тебе люблю» оказалась очень похожа мелодией на песню Гросу «Мама». При этом, композиция Гросу вышла еще в 2009 году. Ее авторами являются Виталий Куровский и Руслан Квинта.

Впрочем, несмотря на очень похожую мелодию в песне Федишиной, Гросу решила не бросаться на коллегу с обвинениями.

«Иногда такое бывает. Нот всего семь. Но моя песня вышла раньше», - тактично отметила певица на съемках программы «Музыкальная платформа» на канале «Украина».

В свою очередь, Федишин утверждает, что ее песня вышла раньше, чем композиция Гросу. По словам певицы, впервые она зазвучала на телевидении еще в 2008 году.

«Нужно еще разобраться, кто у кого сплагиатил», - отмечает Федишин.

Добавим, что недавно Гросу обвинила в плагиате Надю Дорофееву. Новая композиция бывшей солистки «Время и стекло» под названием «Gorit» своим битом и аранжировкой подозрительно напоминает песню Гросу «Vova».

«Нет, что вы, не сплагиатили, а вдохновились», - с иронией заметила Гросу в ответ на комментарий фанатов о сходстве песен.

Впрочем, Дорофеева и ее представители оставили эти обвинения без комментариев.

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