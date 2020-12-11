Недавно излечившаяся от опасного вируса Алина Гросу вышла на красную дорожку и покорила эффектным образом

Популярная украинская певица стала обладательницей премии «Песня года» на «Музыкально платформе» со своей композицией «Голый король». В своем Инстаграм Гросу поделилась кадрами с церемонии награждения. Об этом пишет Politeka.net.

«Спасибо большое...за эту прекрасную премию за то что Голый король теперь песня года на нашей любимой Музыкальной платформе!», - поблагодарила всех причастных звезда.

На мероприятие артистка пришла в эффектном образе: на ней красное платье, красные сапоги и необычная красная шляпа с очень широкими полями. На коротком видео можно увидеть, как Гросу смотрит в камеру и задорно подмигивает.

Поклонники певицы пришли в восторг от ее яркого образа.

«В красном ты прекрасна», «Шикарная», «Сколько каналов ловишь?», «Наряд Бомба», «Моя любимая песня», «Разве можно перед такой красивой девушкой устоять, а вот шляпа конечно», «Ой какой яркий наряд», «Поздравляю вас, моя любимая. Вы лучшая и действительно достойны всех премий и наград. Вы заслужили своим талантом и огромным трудом. И в красном вы просто красотка», - пишут люди.

Отметим, что недавно певица переболела китайским вирусом. Во время болезни она жаловалась на то, что ее состояние ухудшилось, и рассказывала о плохом самочувствии.

Напомним, исхудавшая Алина Гросу обескуражила видом в белоснежном наряде: «Сама нежность и…».

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