Украинская певица Алина Гросу заинтриговала шалостями с зеркалом в роскошном образе

Как сообщает Politeka.net, она поделилась кадрами со съемок нового проекта. Девушка нарядилась в белую блузку с высоко поднятым воротником и черную куртку, которую приспустила на плечи.

Алина Гросу с микрофоном в руках позировала на камеру, которая показывала то ее саму, то отражение в зеркале. В какой-то момент после поворота на его месте появился молодой мужчина в костюме с блестящим пиджаком, который отправил воздушный поцелуй. Певица изобразила крайнее изумление на лице.

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Там буду я и моя песня-саундтрек "Удержи меня", - поделилась артистка в описании. - "Режиссер: молодой и талантливый Роман Полянский. Продюсер и прекрасный наставник всех и вся: невероятная и гениальная Балан-Тимкина. Жду Ваши мысли, отклики и отзывы здесь под постом".

Стоит отметить, что мужчиной в зеркале был именно Роман Полянский, которого Алина упомянула в публикации. Пользователи социальной сети оценили внешний вид и постановку звезды в комментариях:

"Алина ты прекрасна 🔥😍"; "люблю сериалы смотреть, где ты в роли, буду ждать)"; "С премьерой!".

Напомним, новая беда настигла Алину Гросу после развода, родители забили тревогу: "Пошла к врачу, оказалось...".

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