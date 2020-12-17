Украинская певица Алина Гросу экстренно обратилась к врачам из-за опасных симптомов китайского вируса

Как сообщает Politeka.net, долгое время артистка даже не подозревала о своей болезни, списывая все на обычную простуду. Она рассказала подробности в в интервью изданию "Телеграф".

По словам Алины Гросу, болезнь уже отступила, хотя неприятные последствия мучают ее до сих пор: скачки температуры, сильное недомогание. Несмотря на это, артистка уже получила отрицательный тест и вернулась к работе, готовится к новогодним выступлениям.

"Сначала я просто чихала, думала, что это аллергия. Ведь я давно страдаю от этого, периодически принимаю препараты. Других симптомов не было. Я была уверена, что это не корона", - поделилась Гросу с журналистами.

Все это началось вскоре после уличных съемок, девушка даже подумала, что простудилась. При этом она регулярно сдавала медицинские тесты, а после сидела дома. В какой-то момент началась ломота в теле, температура повысилась до 37,5 градусов, и Алина потеряла вкус. Новый тест оказался положительным.

"Я решила, что это слабенькая версия «короны» и я быстро поправлюсь. Но все же, пошла к врачу, оказалось, что я «хриплю», сделали КТ", - призналась Алина Гросу. - "Было все нормально с легкими, но позже все-таки развилось воспаление. Родители забили тревогу и забрали меня в Черновцы. Они очень испугались".

К счастью, исполнительнице не понадобилась госпитализация, в Черновцах ей нашли отдельную квартиру. Алина ограничила все контакты с родными, поэтому они не заразились.

"Считала, что у меня хороший иммунитет и меня болезнь «не возьмет». Но теперь понимаю, что с этим шутить нельзя", - подчеркнула певица.

Стоит отметить, что летом 2019-го звезда сыграла свадьбу c российским бизнесменом Александром Комковым почти за 100 тысяч евро. Не прошло и года, как пара развелась.

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