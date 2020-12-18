Певица Алина Гросу мастерски разбередила сердца своих фанатов

Как передает Politeka.net, 25-летняя звезда опубликовала свежую видеоподборку в своем микроблоге в Инстаграм, в которой показала все свои новогодние песни (чтобы посмотреть ролики, проскролльте вниз).

"Дорогие мои, хочу ваше настроение сделать праздничным и подарить свои новогодние и рождественские песни❤️ которых, оказывается, у меня уже есть шесть, почти целый альбом😋😋😋 а первая здесь в подборке - моя авторская, написаная мной ещё в 16 лет 😊 #выбирайгросу 1️⃣2️⃣3️⃣4️⃣5️⃣6️⃣ Выбирайте песню, которая вам больше всего понравилась:)", - говорится в подписи.

На кадрах Алина предстала как и в более старшем возрасте, так и еще совсем маленькой (сразу же вспоминается ее яркий образ "бджилки").

Растроганные пользователи кинулись комментировать:

"Дуже першу пісню люблю 😍😍❄️"

"Песенки детства моего 😍"

"Все классные 🔥и голос у вас красивый ❤️"

"1 - "Рождественская" просто суперская👍"

"Алина 😍какая же вы умничка👍первая песня очень нравится 😻"

"1 конечно. Ты тут такая волшебная 😊"

"1👍Я буквально "запал" на неё!😀"

Ранее мы сообщали, Гросу удивила сияющим видом после развода с бизнесменом Александром Комковым. Алина позировала на опубликованных в соцсети снимках в серебристом платье-тунике с черным поясом и сапожках-ботфортах. В руке красотка держала стильную сумочку в тон наряда.

"Ребят, а вы знаете значение всех сердечек-эмодзи?) отправляете ли вы их по назначению?)", - спросила у фолловеров Гросу и тут же сама раскрыла все детали.

"Алина какая же ты всё-таки красивая"; "💓Развод пошëл вам на пользу... Выглядите просто🔥🔥🔥👍КРАСОТКА"; "Очень красивая) кажется губы меньше стали😁", - обсудили внешность артистки поклонники.

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