Украинская певица и актриса Алина Гросу весело проводит новогодние праздники на горнолыжном курорте в Карпатах

Недавно переболевшая китайским вирусом звезда поделилась кадрами зимнего отпуска на своей странице в соцсети "Инстаграм", передает Politeka.net. Красотка сделала селфи на фоне гор, нарядившись в теплую куртку черно-белой камуфляжной расцветки и простую шапку, в руках у нее можно заметить карточку с надписью "Буковель". Девушка шаловливо прикусила язычок в уголке рта.

Позади Алины Гросу запечатлен молодой режиссер Роман Полянский в черно-зеленой куртке и с перчатками подмышкой. Он позировал с веселым выражением на лице, видно, что наслаждался компанией певицы. Стоит отметить, что Алине давно приписывают роман с режиссером.

"С Новым годом, дорогие друзья ❤️ Если вас от этого видео сегодня не укачает, значит вчера вы недостаточно хорошо отметили. Будьте счастливы и пусть рядом будут только те, кто по-настоящему ценят вас, вашу жизнь и вообще ваше время, здоровья вам, любви и пусть 2021 будет легким, приятным, вдохновляющим и ярким на сказочно-добрые события!)", - пожелала Алина Гросу в описании.

Пользователи соцсети обсудили в комментариях внешний вид певицы и ее отношения с Романом:

"Они разве не развелись ?🤔"; "как по мне, вы идеальная пара 🤔🤗"; "С первого клипа как увидела его - сразу сказала: вот он ее настоящий жених!👌🏻"; "Я балдею от вашего дуэта 😊 Счастья Вам 🤗"; "Алина, вперёд за счастьем на Холостячку 2😉"; "С новым счастьем, очень красивая пара"; "И с этим разведётесь;) 😂😂😂"; "А он разве не женат?"; "Будьте счастливы ❤️".

Напомним, разведенная Алина Гросу внезапно обратилась к украинцам за помощью: "Ждать или не ждать...".

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