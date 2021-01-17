Певица Алина Гросу позабавила публику нелепым образом и артистичным талантом

Как передает Politeka.net, 25-летняя звезда опубликовала в своем микроблоге в Инстаграм свежее видео, в котором предстала в несколько развратном виде (чтобы посмотреть ролик, проскролльте вниз).

Так, напудренная и напомаженная блондинка с волосами, накрученными на бигуди, старательно делала себе маникюр, рассуждая о стоимости костюмов, причем вставляя английские слова. При этом Алина была в светло-розовом неглиже с "пушистой" отделкой, из декольте которого чуть ли не выпадали ее "сочные персики".

"Когда две недели в Турции прокачивала свой инглиш", - написала на самих кадрах Гросу, похваставшись новым умением.

"Когда смотришь Netflix исключительно на языке оригинала😎🤪, - сообщила она в подписи под кадрами. - Когда показываешь предкам свой уровень английского🙃 когда только записался на курсы инглиша🙌🏽 Ваши варианты?)))) у вас есть такие друзья/подруги «иностранцы»?)))"

Пользователи кинулись обсуждать увиденное:

"Актриса 👍"

"Нежна, как розочка🌹💖👍"

"Уровень английского: умею уходить, не прощаясь"

"Наконец-то вы выставили видео в тик токе. Вы супер 😊❤️❤️"

Ранее мы рассказывали, на новогодние праздники Гросу успела отдохнуть на двух курортах: горнодыжном и в солнечной Турции.

Так, в Буковеле певица "пристрастилась" к экстриму.

"Жаль, что только в последние дни отдыха стала на лыжи 😔 безумно зашло, но пора возвращаться к работе🙌🏽 Кто уже в 2021 вернулся в рабочий режим?", - делилась звезда, показывая себя на снежном склоне.

Напомним, что довольная собой Алина Гросу вызвала бурю неожиданным сюрпризом.