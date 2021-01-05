Певица Алина Гросу "подсела" на острые ощущения

Как передает Politeka.net, 25-летняя звезда опубликовала в своем микроблоге в Инстаграм свежие фото, на которых показала, как развлекается на отдыхе в Буковеле.

Гросу отправилась на Западную Украину, чтобы научиться кататься на лыжах. Если в начале новогоднего отпуска певица еще стыдилась своих первых поползновений в этом виде спорта, то под конец каникул - уже уверенно стояла на лыжах.

Алина с сожалением говорит о том, что нужно возвращаться к работе - девушке, по всей видимости, понравился зимний отдых в горах, а особенно экстрим, свист ветра и хруст снега под лыжами.

"Жаль, что только в последние дни отдыха стала на лыжи 😔 безумно зашло, но пора возвращаться к работе🙌🏽 Кто уже в 2021 вернулся в рабочий режим?", - подписала Гросу фото.

Пользователи кинулись комментировать увиденное:

"Настоящая зимняя сказка❤️😍😍"

"Вы похудели очень! Боитесь экстрима? 👏"

"Лучшая снежинка"

"Алина, с Новым годом! Кататься на лыжах - это кайф"

"Ну, отдохнули, а теперь пора и поработать 😉👍"

До этого Алина рассказывала, что, посмотрев, как легко спускаются со склонов даже малыши, пристыдила саму себя и бросилась исправляться.

"Встали впервые на лыжи⛷⛷⛷ Даже немного горжусь этим🤪... Хочу ещё🤪 и на борде хочу", - делилась Алина впечатлениями.

"молодец, что встала на лыжи", "шикарная", "Алинка – ты просто непревзойденная", "прекрасно выглядишь", "Молодец! Поздравляю , все нужно делать вовремя, значит оно настало 👌...", - комментировали пользователи.

Напомним, что довольная собой Алина Гросу вызвала бурю неожиданным сюрпризом.

Как сообщала Politeka, игривая Алина Гросу нашла замену бывшему мужу и взволновала шалостями на курорте.