Известная украинская певица Алина Гросу, которая сейчас отдыхает на горнолыжном курорте, удивила поклонников откровением

Как сообщает Politeka, соответствующий пост знаменитость разместила у себя на странице в Instagram.

"Встали впервые на лыжи⛷⛷⛷ Даже немного горжусь этим🤪 сэкономили на тренере, потому что от стыда, смотря на то как малыши красиво и смело сами летают по горам, практически сразу уверенно поехали😋 хочу ещё🤪 и на борде хочу", - рассказала она.

Уточним, что, несмотря на откровение, Гросу опубликовала фотографии, сделанные уже после поездки. Как можно заметить по ее лицу, девушка абсолютна довольна собой.

"Улыбка просто космос", "отлично выглядишь!", "молодец, что встала на лыжи", "шикарная", "Алинка – ты просто непревзойденная", "прекрасно выглядишь", "Молодец! Поздравляю , все нужно делать вовремя, значит оно настало 👌...", - пишут ее поклонники.

До этого мы рассказывали, что украинская певица Алина Гросу заинтриговала фигурой на новогоднем выступлении

«Маленькая пчелка, которая выросла и превратилась в талантливую красавицу-певицу», - объявила звезду Ольга Полякова, которая была ведущей новогоднего вечера.

Напомним, что довольная собой Алина Гросу вызвала бурю неожиданным сюрпризом.

Как сообщала Politeka, игривая Алина Гросу нашла замену бывшему мужу и взволновала шалостями на курорте.

Также Politeka писала, что Алина Гросу с младенцем на руках ошарашила признанием.