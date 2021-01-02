Украинская певица Алина Гросу заинтриговала фигурой на новогоднем выступлении

Как передает Politeka.net, певица приняла участие в новогоднем огоньке на телеканале «Украина». Красотка исполнила свой хит «Голый король».

«Маленькая пчелка, которая выросла и превратилась в талантливую красавицу-певицу», - объявила звезду Ольга Полякова, которая была ведущей новогоднего вечера.

Для выступления Алина Гросу выбрала весьма эффектный образ. Певица была одета в латексный плащ яркого красного цвета. Образ дополняли красные сапожки. На голове у Алины был тугой хвостик, который не отвлекал внимание от наряда. Вместе с Алиной на сцене танцевал знойный красавчик, который придал пикантности номеру.

Несмотря на эффектность наряда, некоторые поклонники обратили внимание, что фигура звезды смотрится в плаще не очень выгодно. Стройная Гросу казалась немного располневшей в районе бедер и живота. Некоторые даже подумали, что, возможно, певица ждет первенца.

«Гросу беременная что ли, так раздобрела», «Заморочились и вышло очень здорово и необычно! Спасибо всем! С Новым Годом!», «Крутое шоу. Спасибо», «У Алины Гросу не самый удачный наряд. Лучше бы платье надела», «Снова все песни на русском», - пишут пользователи сети.

Напомним, что довольная собой Алина Гросу вызвала бурю неожиданным сюрпризом: "У меня уже шесть...".

Как сообщала Politeka, игривая Алина Гросу нашла замену бывшему мужу и взволновала шалостями на курорте: "Я балдею".

Также Politeka писала, что Алина Гросу с младенцем на руках ошарашила признанием: «Приехала обнять мою…».