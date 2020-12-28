Популярна співачка українського походження Аліна Гросу підкорила фанатів словами, тримаючи немовля на руках
Як розповідає Politeka, кадри були опубліковані на сторінці красуні в Instagram.
"Як добре що у нас така велика і міцна сім'я❤️ приїхала обійняти мою улюблену хрещеницю Дашеньку😍 і зацілувати її солодкі щічки", - йдеться в повідомленні.
На опублікованих кадрах Гросу позує, вмостившись на підлозі й тримаючи красуню-хрещеницю на руках. При цьому обидві посміхаються, підкоривши користувачів мережі.
Трагедія в "Укрзалізниці", вагон з людьми вигорів дотла: подробиці і кадри НП
Сильний вибух сколихнув Київ, терміново злетілися спецслужби: перші подробиці
Дружина Олега Винника вийшла з тіні чоловіка і звела з розуму витонченою фігурою в латексі: "Квітка Таюне"
Схудла Наташа Корольова, втікши від Тарзана, вразила новою зовнішністю: "Маленька країна виявилася..."
"Красуні", "тобі дуже йде", "всі фото дуже красиві, і вам дуже йде з дитиною", "одні з наймиліших фоток, що я бачив", "всі фотки бомбезні", - пишуть вони.
Як повідомлялося до цього, співачка Аліна Гросу заінтригувала витівками з дзеркалом в розкішному образі
Так, красуня з мікрофоном в руках позувала на камеру, яка показувала то її саму, то зображення в дзеркалі. У якийсь момент після повороту на його місці з'явився молодий чоловік в костюмі з блискучим піджаком, який відправив повітряний поцілунок. Співачка зобразила крайнє здивування на обличчі.
Нагадавши, нова біда наздогнала Аліну Гросу після розлучення, батьки забили тривогу: "пішла до лікаря, виявилося...".
Як повідомляла Politeka, задоволена собою Аліна Гросу викликала бурю несподіваним сюрпризом: "у мене вже шість..."
Також Politeka писала, що подорослішала Аліна Гросу підкорила елегантним виглядом в Леопарді:»розлучення явно на користь".