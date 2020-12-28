Популярна співачка українського походження Аліна Гросу підкорила фанатів словами, тримаючи немовля на руках

Як розповідає Politeka, кадри були опубліковані на сторінці красуні в Instagram.

"Як добре що у нас така велика і міцна сім'я❤️ приїхала обійняти мою улюблену хрещеницю Дашеньку😍 і зацілувати її солодкі щічки", - йдеться в повідомленні.

На опублікованих кадрах Гросу позує, вмостившись на підлозі й тримаючи красуню-хрещеницю на руках. При цьому обидві посміхаються, підкоривши користувачів мережі.

"Красуні", "тобі дуже йде", "всі фото дуже красиві, і вам дуже йде з дитиною", "одні з наймиліших фоток, що я бачив", "всі фотки бомбезні", - пишуть вони.

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Так, красуня з мікрофоном в руках позувала на камеру, яка показувала то її саму, то зображення в дзеркалі. У якийсь момент після повороту на його місці з'явився молодий чоловік в костюмі з блискучим піджаком, який відправив повітряний поцілунок. Співачка зобразила крайнє здивування на обличчі.

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