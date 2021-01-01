Українська співачка і актриса Аліна Гросу весело проводить новорічні свята на гірськолижному курорті в Карпатах

Нещодавно перехворіла китайським вірусом зірка поділилася кадрами зимової відпустки на своїй сторінці в соцмережі "Instagram", передає Politeka.net. Красуня зробила селфі на тлі гір, вбравшись в теплу куртку чорно-білого камуфляжного забарвлення і просту шапку, в руках у неї можна помітити картку з написом "Буковель". Дівчина пустотливо прикусила язичок у куточку рота.

Позаду Аліни Гросу зображений молодий режисер Роман Полянський в чорно-зеленій куртці і з рукавичками під пахвою. Він позував з веселим виразом на обличчі, видно, що насолоджувався компанією співачки. Варто відзначити, що Аліні давно приписують роман з режисером.

"З Новим роком, дорогі друзі ❤️ якщо вас від цього відео сьогодні не заколисає, значить вчора ви недостатньо добре відзначили. Будьте щасливі і нехай поруч будуть тільки ті, хто по-справжньому цінують вас, ваше життя і взагалі Ваш час, здоров'я вам, любові і нехай 2021 буде легким, приємним, надихаючим і яскравим на казково-добрі події!)", - побажала Аліна Гросу в описі.

Користувачі соцмережі обговорили в коментарях зовнішній вигляд співачки та її стосунки з Романом:

"Вони хіба не розлучилися ?🤔"; "як на мене, ви ідеальна пара🤔 🤗"; " з першого кліпу як побачила його - відразу сказала: Ось він її справжній наречений!👌 🏻 "; "Я балдію від вашого дуету 😊 щастя Вам 🤗"; "Аліна, вперед за щастям на холостячку 2😉"; "З Новим щастям, дуже красива пара"; " і з цим розлучитеся;)😂 😂 😂"; " а він хіба не одружений?"; "Будьте щасливі ❤️".

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