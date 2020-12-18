Співачка Аліна Гросу майстерно розбередила серця своїх фанатів

Як передає Politeka.net, 25-річна зірка опублікувала свіжу відеопідбірку в своєму мікроблозі в Instagram, в якій показала всі свої новорічні пісні (щоб подивитися ролики, проскрольте вниз).

"Дорогі мої, хочу ваш настрій зробити святковим і подарувати свої новорічні та різдвяні пісні❤️ яких, виявляється, у мене вже є шість, майже цілий альбом😋 😋 😋 а перша тут в добірці - моя авторська, написана мною ще в 16 років 😊 #обирайгросу 1️⃣2️⃣3️⃣4️⃣5️⃣6️⃣ вибирайте пісню, яка вам найбільше сподобалася:)", - йдеться в підписі.

На кадрах Аліна постала як і в більш старшому віці, так і ще зовсім маленькою (відразу ж згадується її яскравий образ "бджілки").

Розчулені користувачі кинулися коментувати:

"Дуже першу пісню люблю 😍😍❄️"

"Пісеньки дитинства мого 😍"

"Всі класні 🔥і голос у вас гарний ❤️"

"1 - "Різдвяна" просто суперська👍"

"Аліна 😍яка ж ви розумничка👍перша пісня дуже подобається 😻"

"1 звичайно. Ти тут така чарівна 😊"

"1👍я буквально "запав" на неї!😀"

Раніше ми повідомляли, Гросу здивувала сяючим виглядом після розлучення з бізнесменом Олександром Комковим. Аліна позувала на опублікованих у соцмережі знімках в сріблястій сукні-туніці з чорним поясом і чобітках-ботфортах. В руці красуня тримала стильну сумочку в тон вбрання.

"Друзі, а ви знаєте значення всіх сердечок-емодзі?) чи відправляєте ви їх за призначенням?)", - запитала у фоловерів Гросу й тут же сама розкрила всі деталі.

"Аліна яка ж ти все-таки красива"; "💓розлучення пішло вам на користь... Виглядаєте просто🔥 🔥 🔥 👍красуня"; "Дуже красива) здається губи менше стали😁", - обговорили зовнішність артистки шанувальники.

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