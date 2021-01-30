Популярная украинская певица Алина Гросу рассказала о "трэше в жизни", который с ней происходит во время съемок одного из проектов

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на аккаунт Гросу в соцсети.

Так, в своем аккаунте артистка опубликовала небольшое видео, на котором она стоит с палитрой за мольбертом и рисует. Судя по всему, это был кадр из сериала "Тайная любовь", в котором она играет роль Светланы.

На видео певица в довольно сдержанном и элегантном образе - волосы аккуратно зачесаны назад. Одета артистка в закрытое красное платье.

"Вот и закончились съемки второго сезона "Тайной любви". Чем именно порадуют вас наши сценаристы и большая съемочная команда, вы сможете увидеть довольно скоро. Спасибо большое каждому члену нашей группы! Я была очень рада вернуться к своему образу Светланы Мальской, несмотря на мистику, которая обычно происходит во время съемок этого проекта. Короче, вот только наступали съемочные дни (и первого, и второго сезонов) - так сразу какой-то трэш в жизни у связанных с этой картиной людей становился. Может совпадение?)) А может "Тайная любовь" действительно немного мрачный проект", - написала она.

Напомним, Алина Гросу после болезненного развода призналась, как часто прикладывается к рюмке: "если честно... ".

Как сообщала Politeka, заплаканная Гросу ошарашила потрепанным видом, певица сделала признание: "как красиво я начинала...".

Также Politeka писала, что гламурная Гросу показала, как изменилась за локдаун, кадры превращения: «в общем, я довольна».