Популярна українська співачка Аліна Гросу анонсувала вихід другого сезону серіалу "Таємне кохання"

Про це повідомляє Politeka з посиланням на акаунт Гросу у соцмережі.

Так, співачка запостила на своїй сторінці кадр зі зйомок серіалу та поцікавилась у шанувальників, чи чекають вони на продовження.

"Чи чекаєете ви "Таємне кохання-2"?" - запитала вона.

В коментарях підписники співачки зізнались, що дуже чекають на другий сезон та засипали її компліментами.

"Звичайно, вогонь фільм", "Так, навіть дуже", "Звичайно чекаю, ще й як", "Класна", "Яка красива", - пишуть шанувальники співачки.

Як відомо, серіал "Таємне кохання" показували по одному з українських телеканалів у січні 2019 року. Аліна Гросу в серіалі отримала роль Світлани. Також у серіалі знялись Дана Абизова, Антон Денисенко, Павло Попов та інші.

Раніше повідомлялось, що Гросу зняла відео, на якому показала себе в образі забавної блондинки. За кадром вона додала звукову доріжку з гумористичного номера. У момент, коли на відео Гросу показово закочує очі, голос за кадром цікавиться: "Ти чого очі закочуєш?".

Нагадаємо, Аліна Гросу після хворобливого розлучення зізналася, як часто прикладається до чарки: "якщо чесно... ".

Як повідомляла Politeka, заплакана Гросу ошелешила пошарпаним виглядом, співачка зробила зізнання: "як красиво я починала...".

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