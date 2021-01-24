Популярная украинская певица Алина Гросу анонсировала выход второго сезона сериала "Тайная любовь"

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на аккаунт Гросу в соцсети.

Так, певица запостила на своей странице кадр со съемок сериала и поинтересовалась у поклонников, ждут ли они продолжения.

"Ждете ли вы "Тайную любовь-2"?" - спросила она.

В комментариях подписчики певицы признались, что очень ждут второй сезон и засыпали ее комплиментами.

"Конечно, огонь фильм", "Да, даже очень" "Конечно жду, еще и как", "Классная", "Какая красивая", - пишут поклонники певицы.

Как известно, сериал "Тайная любовь" показывали по одному из украинских телеканалов в январе 2019 года. Алина Гросу в сериале получила роль Светланы. Также в сериале снялись Дана Абызова, Антон Денисенко, Павел Попов и другие.

Ранее сообщалось, что Гросу сняла видео, на котором показала себя в образе забавной блондинки. За кадром она добавила звуковую дорожку из юмористического номера. В момент, когда на видео Гросу показательно закатывает глаза, голос за кадром интересуется: "Ты чего глаза закатываешь?".

Напомним, Алина Гросу после болезненного развода призналась, как часто прикладывается к рюмке: "если честно... ".

Как сообщала Politeka, заплаканная Гросу ошарашила потрепанным видом, певица сделала признание: "как красиво я начинала...".

Также Politeka писала, что гламурная Гросу показала, как изменилась за локдаун, кадры превращения: «в общем, я довольна».