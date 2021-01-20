Известная украинская певица Алина Гросу записала видео с заплаканным лицом
Популярная блондинка в последнее время все больше внимания уделяет своей актерской карьере. Как сообщает Politeka.net, в своем Инстаграм Гросу поделилась новыми видео, в которых показала, как выглядит до и после съемок.
Так, утром Гросу записала видео из машины, где она сидела в ожидании начала съемок. На этих кадрах певица выглядит свежей и отдохнувшей. Ее волосы аккуратно расчесаны, а на лице – идеальный макияж.
«Всем привет! Я на съемочной площадке…вернее как на съемочной площадке. В актерском вагончике очень холодно и поэтому мы сидим в машине и греемся», - рассказала Гросу.
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Второе видео она записала уже вечером. При этом, контраст между двумя роликами выглядит разительным.
Так, в конце дня макияж звезды весь размазался, из-за чего ее лицо выглядит грязным, уставшим и заплаканным. С прической актрисы также что-то случилось.
«Как красиво я день начинала и как заканчиваю…в слезах, в грусти и печали. Пошла сниматься дальше!», - произносит на видео Гросу.
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Всего они с Александром встречались около пяти лет. По словам Гросу, их отношения начались с дружбы, поэтому сейчас ей особенно непросто привыкнуть к тому, что их пути разошлись.
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