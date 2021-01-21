Известная украинская певица Алина Гросу шокировала видео о своей слабости к алкоголю

Популярная певица Алина Гросу все чаще акцентирует внимание поклонников на своих актерских способностях, покоряя сердца фанатов видеороликами с забавной озвучкой. Как сообщает Politeka.net, на своей страничке в Instagram блондинка показала кадры своего отношения к спиртным напиткам.

На видео Алина Гросу, совсем недавно пережившая болезненный бракоразводный процесс, сидит на диване и держит в руках запечатанную бутылку с игристым вином. Гросу, как и часто в своих видео, подвела сочные губки яркой красной помадой, и сделала сдержанный повседневный макияж, нанеся на глаза только тушь для ресниц.

Свои волосы певица спрятала под клетчатую шаль бежевого цвета, но пара светлых прядей все-таки вырвалась из-под накидки, подчеркнув овал лица.

На видео Алина Гросу с трепетом гладит и прижимает к лицу бутылку со спиртным, как бы мечтая ее поскорее открыть. В это время закадровый голос говорит: "Тебе же вчера было плохо!". Но певица загадочно улыбнулась и стала подпевать под музыку слова из песни Софии Ротару "Было, было, было, но прошло...".

Свое видео звезда подписала словами "Когда праздники еще не закончились, а ты уже не хочешь, но надо".

И хотя многие могли бы подумать, что Гросу совсем неравнодушна к алкоголю после тяжелого расставания, в своем комментарии к видео она честно написала, что очень редко употребляет спиртные напитки, поскольку сразу же начинает чихать из-за аллергии.

Напомним, что Алина Гросу недавно рассказала поклонникам, насколько развод с ее супругом Александром был для нее ударом. После пяти лет отношений певица до сих пор не может свыкнуться с мыслью, что теперь ей придется жить без него.

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