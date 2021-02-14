Певица Алина Гросу наделала шума в Сети эмоциональным постом - чувства хлещут через край

Как передает Politeka.net, 25-летняя артистка опубликовала в своем микроблоге в Инстаграм новые кадры, на которых предстала вместе с актером Романом Полянским.

Уже некоторое время ходят слухи, что парочку связывают не только рабочие отношения (Роман снимался в клипах Алины). Они так эффектно "играют" любовь на камеру, что пользователи заподозрили настоящий роман. Учитывая, что Гросу недавно развелась, и, главное, не спешит опровергать слухи, подобный расклад вполне реален.

На кадрах Алина с Романом жарко обнимались и даже украдкой целовались. В подписи девушка призвала своих подписчиков не бояться любить и признаваться в своих чувствах. Также она объявила о выходе караоке-версии песни "Полотенце" с участием Полянского.

"С днём влюблённых, дорогие мои! Пусть этот праздник будет у вас каждый день 💘 пусть признания в любви звучат как можно чаще, пусть любимый человек окутывает вас нежностью, вниманием и заботой каждое мгновение, не бойтесь говорить «Люблю», не бойтесь чувствовать, не бойтесь дарить своё сердце и отдавать себя с головой и полностью 👩‍❤️‍👨 и будьте счастливы🙌🏽 А мы скоро в подарок выпустим караоке версию этой песни 😘 что б вы могли петь её своей половинке :)", - говорится в сообщении.

Публика порадовалась за Алину, поздравив ее с Днем святого Валентина:

"Ну и слава богу! Хорошая славная девочка!бог дал новую любовь, быстро правда так! Видимо заслужила❤️"

"С праздником!❤️❤️ любите всю жизнь друг друга"

"они вместе???" - "либо хорошо играют, либо ДАААА вместе ❤️ я за второе"

"Вам классно вместе, и по нему заметно, что он от вас кайфует! А это очень приятно!)"

"Хорошенькие! Будьте счастливы!"

Напомним, игривая Алина Гросу нашла замену бывшему мужу и взволновала шалостями на курорте: "Я балдею".

Также Politeka писала, что разведенная Гросу удивила появлением в объятиях нового "ухажера", фото попали в сеть: "Жду свадьбы".