Популярная украинская певица Алина Гросу в преддверии Дня всех влюбленных поделилась трогательными кадрами с красавчиком-актером

Как известно, ранее исполнительница пережила тяжелый развод со своим первым мужем, российским бизнесменом Александром Комковым. Какое-то время она была одинока, однако в конце прошлого года звезда стала все чаще делиться кадрами, на которых она позирует в компании актера Романа Полянского. Не удивительно, что вскоре в сети пошли слухи об их романе.

Недавно парочка выпустила трогательный клип на песню «Полотенце». В новом посте Гросу поделилась кадрами со съемок. На видео они с Романом чувственно танцуют, обнимаются, целуются и вообще ведут себя как влюбленная парочка.

«Друзья, для вас, для влюблённых для любящих и для свободных наша песня с Романом Полянским и mood video Полотенце:) ко дню всех влюблённых. Хотим узнать, что чувствуете вы при просмотре?:)», - подписала кадры певица.

В комментариях украинцы тут же принялись делиться своими впечатлениями.

«Песня супер, чувствуется магия между вами», «Какие же вы прекрасные! Даже завидую», «Вы очень красивая и гармоничная пара, дай Вам Бог всего самого наилучшего», « Берегите друг друга и Вашу Любовь!», «песня огонь. главное не ошибись, как с первым мужем удачи вам», «Между вами любовь, а глаза как горят!», - пишут люди.

Напомним, игривая Алина Гросу нашла замену бывшему мужу и взволновала шалостями на курорте: "Я балдею".

Как сообщала Politeka, разведенная Гросу в образе монашки взбудоражила кадрами с новым возлюбленным: "Созданы друг для друга...".

Также Politeka писала, что разведенная Гросу удивила появлением в объятиях нового "ухажера", фото попали в сеть: "Жду свадьбы".