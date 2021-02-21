Певица Алина Гросу взбудоражила публику неожиданным объявлением
Как передает Politeka.net, 25-летняя звезда опубликовала свежее фото в своем микроблоге в Инстаграм, где предстала в компании актера Романа Полянского, с которым ей приписывают роман.
Алина, недавно поменявшая прическу, позировала в белом гольфе, который выгодно подчеркнул ее внушительный бюст, а также в узкой кожаной юбке бордового цвета. Стоит отметить, теперь, вместо длинных локонов, у звезды удлиненное каре с челкой.
Певица прильнула спиной к Полянскому и пообещала в скором времени ответить на все вопросы подписчиков, в том числе и о личной жизни. До сих пор звезда не опровергала, но и не подтверждала слухи о своих романтических отношениях с Романом.
"Всем привет❤️ включайте сегодня в 16:00 @powerfmua мы ответим на 100 вопросов :) и расскажем много интересных фактов не только о музыке, личной жизни, но ещё и о кино (к примеру для начинающих актёров) 🙌🏽", - объявила Гросу в подписи.
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Кроме личной жизни Алины, пользователей также очень интересует вопрос, действительно ли, она принимает участие в шоу "Маска" и прячется в костюме Розы.
Накануне вышел очередной эфир проекта. Загадочная Роза растрогала публику исполнением песни Юрия Шатунова "Белые розы". А одного из детективов - Андрея Данилко - и вовсе довела до слез. Камеры засняли, как артист украдкой смахнул скупую мужскую слезу.
"На 100 вопросов? А вы ответите на вопрос - это вы Роза? ❤️"; "Наша розочка 🌹Алина вчера было мега выступление, браво 👏 Данилко плакал 😢"; "Это парик или вы изменили имидж??"; "Новый образ зачетный👏"; "Красота❤️"; "С нетерпением жду👏😍", - отреагировали пользователи в комментариях.
Напомним, игривая Алина Гросу нашла замену бывшему мужу и взволновала выходками на курорте: "я балдею".
Также Politeka писала, что разведена Гросу удивила появлением в объятиях нового "ухажера", фото попали в сеть:"жду свадьбы".