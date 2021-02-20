Певица Алина Гросу после развода продолжает подогревать слухи о своем новом романе
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на страницу певицы в соцсети.
Так, в аккаунте Гросу появилось новое видео с российским актером Романом Полянским. На опубликованных кадрах Алина и Роман обнимаются и целуются, и хотя видео является клипом для новой песни Гросу, поклонники все же подозревают, что между артистами есть несколько большее, чем просто рабочие отношения.
"Еще немного романтики..." - написала Гросу в подписи к видео.
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В комментариях к видео пользователи засыпали певицу комплиментами и отметили, что они с Романом - прекрасная пара.
"Красивая пара", "Счастья и благополучия вам", "Вы безумно подходите друг другу", "Побольше бы видео с Романом", "Какие вы красивые", "Невероятно красиво виглядите вместе", "Я в восторге от песни", - пишут в комментариях.
Как известно, 37-летний Роман Полянский развелся с женой довольно давно и теперь абсолютно свободен. Тем не менее, раскрывать подробности своей личной жизни Роман не намерен. Впрочем, он подчеркнул, что всем окружающим якобы уже давно понятно, какие отношения между ним и Гросу.
Напомним, игривая Алина Гросу нашла замену бывшему мужу и взволновала выходками на курорте: "я балдею".
Также Politeka писала, что разведена Гросу удивила появлением в объятиях нового "ухажера", фото попали в сеть:"жду свадьбы".