Певице Камалии "досталось" от Оли Поляковой, которая, видимо, еще не угомонилась после скандала с Тиной Кароль

Как передает Politeka.net, в последнем выпуске шоу "Маска" 37-летняя Полякова, являющаяся одной из звездных детективов, обсуждая участницу проекта, позволила себе дать характеристику внешним данным 43-летней Камалии.

Так, гадая с DZIDZIO, кто из знаменитостей может скрываться под одним из костюмов, острая на язык Полякова не удержалась от опрометчивого комментария. Тот предположил, что под маской прячется Камалия, на что коллега тут же возразила: "Камалия? Да ну, она здоровая, грудастая, с ногами здоровыми, толстыми... Посмотри на эту!"

Камалия еще никак не отреагировала на подобный выпад Поляковой.

Тем самым, Оля наступила на те же грабли. На днях она засветилась в подобном скандале, когда не удержав язык за зубами, назвала Тину Кароль "известной плакальщицей на похоронах". На нее тут же посыпались гневные комментарии от фанатов Тины.

Оле ничего не оставалось, как принести свои извинения и объянить, что она имела в виду грустный репертуар артистки, а не ее личную трагедию (смерть супруга Евгения Огира из-за рака).

В отличие от Камалии, Кароль дала отпор "грубой" Поляковой.

"polyakovamusic ты была права. Я буду плакать о нас, о нем всю жизнь, а жить, жизнь ради сына! Но не на похоронах, а за здравие и за силу высоты в близости родственных душ! Моя ты прелесть", - обратилась она к Оле.

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