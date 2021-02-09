Скандал, вспыхнувший из-за того, что Оля Полякова назвала Тину Кароль "плакальщицей"

Из-за слов прозвучавших на шоу «Маска» извинился телеканал «Украина», на котором выходит программа.

"Уважаемая Тина, жаль, что фраза звездного детектива шоу МАСКА была воспринята Вами и Вашими поклонниками как личное оскорбление. Но человек, переживший такую жизненную драму как вы, может чувствовать мир особенно тонко и уязвимо. Мы сожалеем об этом досадном недоразумении. Канал «Украина» ценит Ваш талант, мы всегда рады Вас видеть на сцене наших концертов и шоу», - говорится в сообщении.

Как известно, во время последнего выпуска шоу "Маска" Ольга Полякова назвала Тину Кароль "известной плакальщицы на похоронах". А Настя Каменских в свою очередь посмеялась с такой аналогии. В результате вспыхнул скандал.

Кароль ответила Поляковой, отметив, что та была права, ведь она и дальше будет "плакать" по своему мужу, а жить артистка будет ради сына Вениамина.

Кароль также заявила, что "скандал только начинается, потому что сильная". При этом на данном видео у певицы был довольно мрачный и заплаканный вид.

После этого Полякова попыталась извиниться за свои слова и записала видео, в котором объяснила, что "плакальщицы" назвала Тину исключительно через ее "грустный репертуар", а не через трагедию, которая произошла в ее жизни.

При этом она призвала монтажеров шоу вырезать сомнительные фрагменты, которые могут биты восприняты неоднозначно.

Отметим, мнения зрителей по поводу возникшей ситуации разделились.

«С жюри нужно убрать Настю и Олю. Они вот правда бестактные, раздражают», «Жлобство со стороны всегда безтактной Поляковой ,Кароль не очень , но подобное высказывание это....., надо Полякову убирать из жюри и Каменских тоже без них лучше», «Вы серьезно? Шоу Держится на Оле и Насте, если бы не Оля то вообще заснуть можно при просмотре, я так понимаю она тупо гнала + это лишний пиар Кароль, чё за бредятина и обидки на публику, честно, если бы не шуточки Поляковой то вообще никакого интереса смотреть, костюмы топ но на одной картинке не вывезли без энтузиазма и приколов жюри», «Оля к сожалению очень такая женщина сложная я бы так сказала и может обижать людей вокруг себя и это ей свойственно», - пишут в комментариях.

Напомним, что голодная Кароль насмешила повадками за кулисами "Голоса страны": "аппетитные" кадры без прикрас.

Как сообщала Politeka, Тина Кароль без стеснения похвасталась крупной покупкой и удивила резким ответом: "пусть все знают".

Также Politeka писала, что Полякову затравили из-за унижения Кароль, звезде пришлось извиниться: "у Тины очень грустный...".